LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | comincia la finale femminile del K1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Nessun errore per l’atleta della Slovacchia, che chiude la discesa in 96.30 secondi. Per lei, ovviamente, la prima posizione in classifica. 21.09 Partita la slovacca Pankova. 21.08 Subito un doppio errore alla quarta e alla quinta porta per la francese. Penalità che compromette l’intera prova della transalpina. Tempo finale altissimo. 21.07 E’ partita la francese Camille Prigent! Comincia la finale femminile. FINALE K1 FEMMINILE 21.05 Questo l’ordine di partenza della finale al via: PRIGENT Camille FRA PANKOVA Zuzana SVK WOODS Kimberley GBR FUNK Ricarda GER DELASSUS Marjorie FRA FOX Jessica AUS CHOURRAUT Maialen ESP HILGERTOVA Amalie CZE MARX Alena SUI ZWOLINSKA Klaudia POL LEIBFARTH Evy USA LI Shiting CHN 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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