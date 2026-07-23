LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | iniziano le semifinali del K1 femminile poi Ferrazzi e De Gennaro

Durante le semifinali del K1 femminile ai Mondiali di canoa slalom, una atleta tedesca ha saltato una porta e concluso la manche in 148.87 secondi. Poco prima, un'altra concorrente ha iniziato la discesa, terminando il primo settore in 24 secondi. Successivamente, sono partite anche le prove di Ferrazzi e De Gennaro, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Salta una porta la tedesca, che chiude la discesa con 148.87 secondi. 17.06 Parte la gara di Apel, che ha chiuso il primo settore a 24.62 secondi e una penalità. 17.05 La tedesca è pronta ad iniziare, questione di pochissimi minuti. 17.03 La prima a segnare il suo tempo sarà la tedesca Emily Apel, mentre l’ultima sarà la sua connazionale Ricarda Funk, qualificatasi come prima nella batteria delle scorse ore. 17.00 Questa è la startlist della semifinale: 16.55 La pista è libera, manca sempre meno all’inizio delle semifinale del K1. Ricordiamo che non ci sono italiane in gara. Semifinali K1 femminile 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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