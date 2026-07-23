LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Ferrazzi e De Gennaro cercano la finale nel kayak ma prima la gara femminile
Durante i Mondiali di canoa slalom 2026, le semifinali del kayak K1 maschile sono in corso. Due atleti italiani, Ferrazzi e De Gennaro, stanno cercando di qualificarsi per la finale. Prima, si svolge la gara femminile, mentre la pista è libera in attesa dell’inizio delle semifinali maschili. Al momento, non ci sono rappresentanti italiani in gara nella fase attuale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 La pista è libera, manca sempre meno all’inizio delle semifinale del K1. Ricordiamo che non ci sono italiane in gara. Semifinali K1 femminile 16.50 Sul Riversport, il canale artificiale che viene usato per le gare, al momento gli addetti ai lavori stanno controllando l’eventuale presenza di problemi: manca sempre meno all’inizio della semifinale femminile di K1. 16.47 Ferrazzi è entrato in semifinale con il terzo miglior tempo nelle batterie, De Gennaro con il nono: sono entrambi in grado di accedere alla finale della categoria, che seguendo il programma di oggi inizierà alle 21.45, salvo ritardi particolari. 🔗 Leggi su Oasport.it
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