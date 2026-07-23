Durante i Mondiali di canoa slalom 2026, un atleta ha conquistato il terzo posto nel singolo maschile. La gara si è conclusa con questa medaglia di bronzo, che ha permesso all’atleta di salire sul podio. La diretta ha terminato alle 22:29, e domani sono previste nuove gare, tra cui quelle della canadese, con alcuni rappresentanti italiani. La competizione continua con le prove successive e altri atleti in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.29 Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport, la Diretta Live testuale delle gare del K1 maschile e femminile del mondiale di canoa slalom 2026 termina qui! L’appuntamento è per domani, con le gare della canadese, con gli azzurri Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elena Borghi e Marta Bertoncelli. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.27 De Gennaro ottiene la prima medaglia della spedizione azzurra in questi mondiali di canoa slalom di Oklahoma. Peccato per il giovane azzurro Xabier Ferrazzi, uscito in semifinale per un salto porta dopo una stagione da assoluto protagonista in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: grandissimo bronzo per Giovanni De Gennaro!

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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run

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