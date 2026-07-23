Durante i Mondiali di canoa slalom 2026, la finale del K1 maschile si terrà alle 21.06, con un atleta italiano che si è qualificato. Nella semifinale femminile di K1, non hanno partecipato atlete italiane e i risultati sono stati aggiornati alle 19.15. La gara si può seguire in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Questi i risultati della semifinale femminile di K1, dove ricordiamo non hanno partecipato atlete italiane: 19.13 Ci avviniamo quindi alle finali che inizieranno sta sera alle 21.06 con quella femminile. 19.10 Sono finite le semifinali maschili, con De Gennaro che con il sesto tempo accede all’atto conclusivo della gara individuale maschile del K1. 19.09 Vola Krejci che, senza commettere errori e con la velocità giusta, chiude la semifinale in seconda posizione, a soli 0.02 secondi da Clarke! 19.07 Ottimo tempo del tedesco Hegge che senza errori si porta in terza posizione con un ottimo 85.64. Scende al quinto posto De Gennaro, già certo della finale quando manca solo il ceco Krejci all’appello della semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: De Gennaro in finale nel K1 maschile, si ricomincia alle 21.06

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