Un atleta iberico ha raggiunto la seconda posizione con un solo errore e un tempo di 86.96 secondi, restando a meno di due secondi dal leader. La semifinale di K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom prosegue con l’attesa per le prestazioni di Ferrazzi e De Gennaro. È possibile aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Vola l’iberico che con una sola penalità scontata si porta in seconda posizione ad 86.96 e a meno di due secondi da Pasiut. 18.31 Ottimo primo settore per lo spagnolo Trave. 18.30 Due secondi di penalità per il nipponico che chiude provvisoriamente in quinta posizione con un 95.18 che non gli permetterà di entrare in finale. 18.29 Aspettiamo il tempo di Adachi, unico giapponese in starlist. 18.26 Il belga De Coster chiude al terzo posto a 87.88 e due secondi di penalità. 18.25 Sei secondi di penalità per il tedesco Stanzel che chiude al quinto posto e con più di 100 secondi sul cronometro. 18.23 L’uzbeko Eigel non trova un grande tempo, anzi: chiude al terzo posto a 91. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: continua la semifinale di K1 maschile, attesa per Ferrazzi e De Gennaro

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