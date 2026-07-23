LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | continuano le semifinali del K1 femminile poi Ferrazzi e De Gennaro

Durante le semifinali del K1 femminile ai Mondiali di canoa slalom 2026, la concorrente slovacca Mintalova ha ricevuto una penalità di due secondi e una di cinquanta secondi. La penalità di cinquanta secondi ha compromesso il suo risultato, portandola al tredicesimo posto con il peggior tempo ancora in corsa. La sessione prosegue con le prestazioni di Ferrazzi e De Gennaro, dopo aver concluso le semifinali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 La slovacca Mintalova subisce una penalità di due secondi e una, pesantissima, da cinquanta: gara rovinata con il tredicesimo miglior tempo per ora, che è anche l’ultimo provvisoriamente. 17.29 Vola la britannica Woods che per soli 0.90 non supera Hilgertova: anche per lei 0 errori, ma deve accontentarsi della seconda posizione. 17.27 Male la giapponese Yazawa che chiude con due soli secondi di penalità ma un ritmo troppo lento per essere competitiva: sesto posto provvisorio per lei a 106.05. 17.25 La transalpina chiude con due penalità e 100.71 sul cronometro: seconda posizione per lei. 17.24 Errore anche per Vuitton all’inizio del secondo settore, aspettiamo il tempo della francese proiettata all’ottava posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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