La nazionale italiana di pallavolo femminile, guidata da Julio Velasco, ha battuto l’Olanda in una partita recente. La squadra italiana ha continuato a vincere e a mostrare un gioco convincente in diverse competizioni internazionali. Sabato prossimo affronterà il Brasile in un altro incontro. Velasco, allenatore argentino, ha ottenuto solo vittorie dalla sua nomina.

C’è una nazionale italiana che continua a vincere e dare spettacolo in giro per il mondo. Parliamo delle ragazze della pallavolo allenato da Julio Velasco, il mago argentino che da quando si è seduto sulla panchina azzurra ha ottenuto solo vittorie. In questi giorni in Cina l’Italvolley è impegnata nella Nations League, manifestazioni di cui abbiamo vinto le ultime due edizioni (3 successi nelle ultime quattro). L’Italia con una prestazione al limite della perfezione ha battuto l’Olanda in tre set in soli 71 minuti. Prestazione di altissimo livello che conferma la solidità di una squadra che nei grandi appuntamenti si esalta e riesce sempre a trovare gli stimoli giusti anche se le stagioni tra quadre di club e nazionale sono massacranti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Italvolley di Velasco dà spettacolo Battuta l’Olanda, sabato il Brasile

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