L'Italia ha mai avuto un CT straniero? Una storia di fallimenti e tabù azzurri fino al sogno Guardiola

L'Italia non ha mai affidato la guida della nazionale a un commissario tecnico straniero. La storia della panchina azzurra è segnata da numerosi tentativi falliti, con brevi periodi di gestione e alcune controversie, come il caso Herrera. La figura del tecnico straniero resta un tabù, mantenendo in carica solo italiani. Nonostante il desiderio di alcuni di portare tecnici di fama internazionale come Guardiola, la scelta di un allenatore straniero non si è mai concretizzata in oltre sessant’anni.

Tra commissioni storiche, brevi parentesi e il 'caso' Herrera, la panchina dell'Italia resta un fortino quasi inaccessibile per i tecnici esteri. Dai fallimenti fino al sogno Guardiola: la storia della Nazionale racconta di un tabù che dura da sei decenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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