Guardiola CT dell'Italia c'è una possibilità e arriva l'assist di Luis Enrique | Non lo escluderei

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'annuncio dell'addio di Guardiola al Manchester City, le speculazioni sul suo prossimo incarico si sono intensificate. Tra le ipotesi circolate, c'è anche quella di un possibile ruolo come allenatore della nazionale italiana. A fare da sponda a questa possibilità è stato Luis Enrique, che ha dichiarato di non escludere questa eventualità. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i media, con molte attenzioni rivolte alle prossime mosse del tecnico spagnolo.

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Oramai con l'addio ufficiale di Pep Guardiola al Manchester City dopo 10 anni di successi, si accavallano le voci sul futuro del tecnico spagnolo. Tra cui la suggestiva ipotesi di vestire il ruolo di CT dell'Italia. Idea sulla quale si è esposto Luis Enrique: "Non credo, ma non lo escludo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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