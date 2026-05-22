Guardiola CT dell'Italia c'è una possibilità e arriva l'assist di Luis Enrique | Non lo escluderei
Dopo l'annuncio dell'addio di Guardiola al Manchester City, le speculazioni sul suo prossimo incarico si sono intensificate. Tra le ipotesi circolate, c'è anche quella di un possibile ruolo come allenatore della nazionale italiana. A fare da sponda a questa possibilità è stato Luis Enrique, che ha dichiarato di non escludere questa eventualità. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i media, con molte attenzioni rivolte alle prossime mosse del tecnico spagnolo.
Oramai con l'addio ufficiale di Pep Guardiola al Manchester City dopo 10 anni di successi, si accavallano le voci sul futuro del tecnico spagnolo. Tra cui la suggestiva ipotesi di vestire il ruolo di CT dell'Italia. Idea sulla quale si è esposto Luis Enrique: "Non credo, ma non lo escludo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Il CT dell’Irlanda del Nord O’Neill punge prima dei playoff: “Nessun calciatore dell’Italia mi fa paura”Michael O'Neill prima di Italia-Irlanda del Nord ha analizzato la Nazionale di Gattuso: "Stimo l'allenatore italiano, ma non c'è un singolo che mi fa...
Guardiola commissario tecnico dell’Italia con l’aiuto degli sponsor: la soluzione “alla Conte”L'Italia sogna Guardiola sulla panchina, ma il problema principale resta l'ingaggio: l'ipotesi dello stipendio coperto dallo sponsor come successo a...
Guardiola prossimo ct dell’Italia, Luis Enrique si espone: Non escludo nulla ma…Il tecnico del Psg ha commentato l'addio di Pep dai Citizens, sottolineando come la volontà del suo connazionale sia quella di allenare una Nazionale. E la ... tuttosport.com
Quale di questi 3 allenatori finirà con il maggior numero di trofei: Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola o Luis Enrique? reddit
Guardiola CT dell’Italia, c’è una possibilità e arriva l’assist di Luis Enrique: Non lo escludereiOramai con l'addio ufficiale di Pep Guardiola al Manchester City dopo 10 anni di successi, si accavallano le voci sul futuro del tecnico spagnolo ... fanpage.it
È il momento di riconoscere Luis Enrique tra i tecnici più influenti della sua epoca, e non solo. Il Paris Saint-Germain è pieno di talento, ma soprattutto è una squadra completa, capace di dominare il gioco e di resistere anche in trasferta contro il Bayern Monac facebook