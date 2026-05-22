Guardiola CT dell'Italia c'è una possibilità e arriva l'assist di Luis Enrique | Non lo escluderei

Dopo l'annuncio dell'addio di Guardiola al Manchester City, le speculazioni sul suo prossimo incarico si sono intensificate. Tra le ipotesi circolate, c'è anche quella di un possibile ruolo come allenatore della nazionale italiana. A fare da sponda a questa possibilità è stato Luis Enrique, che ha dichiarato di non escludere questa eventualità. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i media, con molte attenzioni rivolte alle prossime mosse del tecnico spagnolo.

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