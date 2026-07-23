Liste d’attesa Lazio sul podio | oltre il 90% delle visite nei tempi

In Lazio, oltre il 90% delle prime visite specialistiche e degli esami diagnostici sono stati effettuati entro i tempi previsti. Nello specifico, il 91,6% delle visite e l’89,7% degli esami sono stati garantiti entro i termini stabiliti nelle prescrizioni. La regione si posiziona così tra le prime in Italia per il rispetto delle liste d’attesa, con percentuali che evidenziano un miglioramento rispetto ai dati precedenti.

Roma, 22 luglio 2026 – Il 91,6% delle prime visite specialistiche e l’89,7% degli esami diagnostici sono stati garantiti nel Lazio entro i tempi indicati nelle prescrizioni. Sono i risultati relativi al primo semestre del 2026 contenuti nel monitoraggio Agenas sulle liste d’attesa e rilanciati dal presidente della Regione, Francesco Rocca. Per quanto riguarda le prime visite, il risultato colloca il Lazio sul podio nazionale e nettamente al di sopra della media italiana, ferma al 78,5%. Positivo anche il dato relativo agli esami diagnostici: la percentuale regionale dell’89,7% supera quella nazionale, pari all’84,6%. Rocca: “Una sanità che sta reagendo”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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