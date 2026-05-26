Parma liste d’attesa confermato l’impegno delle Aziende sanitarie | visite nei tempi per l’88,1% dei cittadini

Le aziende sanitarie hanno confermato che l’88,1% dei cittadini riesce a effettuare visite mediche entro i tempi stabiliti. Anche nell’ultima settimana, i dati mostrano continuità con i primi quindici giorni del mese, evidenziando un trend stabile nelle liste di attesa. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi rispetto ai dati precedenti.

Anche nell’ultima settimana sono confermati i segnali positivi già emersi nei primi 15 giorni del mese. Dalla lettura del portale della Regione Emilia-Romagna, da lunedì 18 a domenica 24 maggio l’88,1% delle richieste di visite specialistiche per le quindici prestazioni più critiche e oggetto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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