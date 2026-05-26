Liste d' attesa a Parma | visite nei tempi per l’88,1% dei cittadini

Nell'ultima settimana, l’88,1% dei cittadini di Parma ha potuto effettuare visite mediche rispettando i tempi previsti. I dati confermano i risultati ottenuti nei primi 15 giorni del mese, mostrando un andamento stabile e positivo per le liste di attesa. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi rispetto alle settimane precedenti. La situazione rimane sotto controllo, con percentuali di rispetto dei tempi di visita che si mantengono alte.

Anche nell’ultima settimana sono confermati i segnali positivi già emersi nei primi 15 giorni del mese. Dalla lettura del portale della Regione Emilia-Romagna, da lunedì 18 a domenica 24 maggio l’88,1% delle richieste di visite specialistiche per le quindici prestazioni più critiche e oggetto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Liste d'attesa infinite: Il trucco dei Pazienti Fantasma

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