L’Inter valuta John Stones a parametro zero | ma le richieste economiche frenano la trattativa
L’Inter sta considerando l'acquisto di John Stones a parametro zero, ma le richieste economiche del difensore inglese rallentano la trattativa. La società nerazzurra ha avviato i contatti, tuttavia l'entità dell'offerta richiesta dal giocatore rappresenta un ostacolo. I dettagli sull'accordo ancora non sono stati definiti, mentre le parti continuano a negoziare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.
di Francesco Aliperta L’Inter pensa all’ingaggio di John Stones come parametro zero ma le richieste del difensore inglese fanno riflettere il club nerazzurro. Tra i giocatori valutati dall’ Inter per completare il reparto difensivo c’è anche John Stones. Il centrale inglese è attualmente libero a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Manchester City e rappresenta quindi un’opportunità interessante dal punto di vista del cartellino. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dalle richieste economiche del giocatore. L’occasione di mercato stuzzica la dirigenza nerazzurra, che deve però fare i conti con i costi complessivi dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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