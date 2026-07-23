L’Inter valuta John Stones a parametro zero | ma le richieste economiche frenano la trattativa

Notizia in breve

L’Inter sta considerando l'acquisto di John Stones a parametro zero, ma le richieste economiche del difensore inglese rallentano la trattativa. La società nerazzurra ha avviato i contatti, tuttavia l'entità dell'offerta richiesta dal giocatore rappresenta un ostacolo. I dettagli sull'accordo ancora non sono stati definiti, mentre le parti continuano a negoziare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.