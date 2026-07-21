L’Inter valuta ancora l’acquisto di John Stones, ma la concorrenza di altri club, tra cui il Chelsea, sta aumentando. Il difensore inglese rimane tra i nomi più discussi nel mercato internazionale, con diverse società interessate a ingaggiarlo. La trattativa con l’Inter prosegue, anche se non si escludono inserimenti da parte di altre squadre. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle strategie delle società coinvolte.

di Alberto Petrosilli Romano: l’Inter continua a valutare il profilo di Stones, ma anche Chelsea e altri club sono pronti a inserirsi. Il futuro di John Stones continua a essere uno dei temi più interessanti del mercato internazionale. Nel corso del suo ultimo intervento su YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato come la situazione del difensore del Manchester City sia profondamente cambiata rispetto a qualche settimana fa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo l’esperto di mercato, le ottime prestazioni offerte durante il Mondiale per Club hanno rilanciato le quotazioni del centrale inglese, allontanando molti dei dubbi che alcuni club nutrivano sulle sue condizioni fisiche dopo una stagione complicata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - John Stones resta un’idea concreta per l’Inter ma cresce la concorrenza per il difensore inglese

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