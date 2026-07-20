Calciomercato Inter non tramonta John Stones | il difensore inglese è un’occasione a parametro zero

Il difensore inglese John Stones, ex Manchester City, è stato proposto all'Inter come possibile rinforzo a parametro zero. La società nerazzurra sta valutando l’opportunità di inserire il centrale nella rosa, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva. Chivu, tecnico dell’Inter, cerca un giocatore con esperienza e qualità. L’interesse per Stones rimane attivo, mentre il club continua a monitorare il mercato inglese in cerca di possibili opportunità.

di Alberto Petrosilli Il centrale ex Manchester City Stones è stato proposto ai nerazzurri: Chivu cerca esperienza e qualità per la difesa nerazzurra. L’ Inter continua a monitorare il mercato inglese per rinforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu. Oltre alla trattativa per Djed Spence, i dirigenti nerazzurri stanno valutando anche un’opportunità importante per il reparto arretrato: John Stones, reduce dalla conclusione della sua esperienza con il Manchester City. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il difensore inglese sarebbe stato proposto all’Inter nelle ultime settimane e rappresenta un profilo che risponde perfettamente alle esigenze della società. 🔗 Leggi su Internews24.com

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