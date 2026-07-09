Stankovic continuerà a giocare con l’Inter, con il supporto del tecnico. Il club ha deciso di mantenere il centrocampista, considerandolo parte integrante del progetto futuro. Chivu ha indicato Stankovic come elemento su cui investire per lo sviluppo della rosa. Il giocatore è pronto a intraprendere questa nuova fase della sua carriera con la squadra nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Il talento nerazzurro Stankovic resta in casa: fiducia totale del tecnico e crescita al centro del progetto. Aleksandar Stankovic è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera con la maglia dell’ Inter. Il giovane centrocampista, fresco di conferma nel gruppo della prima squadra, ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti di Cristian Chivu, allenatore che lo conosce bene fin dai tempi del settore giovanile e che ora gli offre un’importante opportunità tra i grandi. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo La Gazzetta dello Sport, il club considera il classe 2005 un patrimonio tecnico di grande valore e non ha alcuna intenzione di inserirlo in operazioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stankovic riparte dall’Inter: Chivu punta su di lui per il futuro del centrocampo

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