napoli manna lavora sulle uscite

Notizia in breve

Dal ritiro di Dimaro, il club lavora alle uscite dei giocatori. Sono in corso trattative per cedere alcuni elementi della rosa. Sono ancora da definire le situazioni di diversi calciatori, mentre si cerca di ridurre il numero di componenti a disposizione. La società sta monitorando le possibilità di trasferimento e valutando le offerte ricevute. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora riguardo alle cessioni in programma.