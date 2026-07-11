L’Inter pensa ad un prestito in Serie A per Massolin Il francese nel mirino del Sassuolo

Da internews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta considerando un prestito in Serie A per il giocatore francese Massolin, che sarebbe nel mirino del Sassuolo. Nel frattempo, Cocchi, appartenente all’Inter U23, potrebbe essere trasferito in Serie B. La società valuta le opzioni per entrambe le trattative, senza ancora aver preso decisioni definitive.

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di Paolo Moramarco L’Inter pensa ad un prestito in Serie A per Massolin. Il francese è finito nel mirino del Sassuolo. Verso la B, invece, Cocchi dall’Inter U23. Yanis Massolin potrebbe lasciare temporaneamente l’ Inter per cercare maggiore continuità in Serie A. Il giovane talento francese prenderà parte al ritiro estivo agli ordini di Cristian Chivu, ma le possibilità di ritagliarsi spazio nella prima squadra nerazzurra appaiono limitate. Prestito possibile per Massolin. Per questo motivo prende quota l’ipotesi di un prestito. Tra i club interessati secondo Tuttosport c’è il Sassuolo, che dopo aver perso Mattia Liberali (acquistato dal Como ) cerca un trequartista di qualità per rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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