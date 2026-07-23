L' Inter blinda la difesa | Bisseck a un passo dal rinnovo vicino anche quello di Carlos Augusto

L'Inter sta per rinnovare il contratto di Yann Bisseck, che firmerà fino al 2031, prolungando l'accordo attuale in scadenza nel 2029. La società lavora anche per il rinnovo di Carlos Augusto. Mentre si definiscono le operazioni di mercato in entrata e in uscita, l'attenzione si concentra sui prolungamenti dei contratti dei calciatori attualmente in rosa.

In attesa di definire entrate e uscite sul mercato, l'Inter si muove anche per i rinnovi dei propri calciatori. È infatti molto vicino l'accordo per il rinnovo del contratto di Yann Bisseck, pronto a firmare fino al 2031, prolungando così l'attuale scadenza fissata nel 2029. Passi avanti anche per il rinnovo di Carlos Augusto, che firmerà un contratto fino al 2030 (l'attuale contratto scade nel 2028)., Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2023, il difensore tedesco è stato uno dei punti chiave dell'Inter di Chivu nella passata stagione. Con 36 presenze, 3 gol e 3 assist all'attivo, è stato uno dei migliori per rendimento, soprattutto nella seconda parte di stagione dove si è preso il posto da titolare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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