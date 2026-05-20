Il mercato dell'Inter si concentra sulle questioni legate ai rinnovi di alcuni giocatori, con particolare attenzione a Carlos Augusto e Bisseck, i cui rifiuti complicano le trattative. La dirigenza si mostra preoccupata e valuta le prossime mosse, mentre un incontro con Cristian Chivu ha preso in esame le strategie per mantenere la serenità nelle trattative in vista delle scadenze imminenti. Tuttavia, ci sono timori riguardo a possibili offerte estive da parte di altri club, che potrebbero influenzare le decisioni future.

Inter News 24 Mercato Inter, il vertice con Cristian Chivu delinea i piani: scadenze serene, ma si temono assalti estivi. Il punto su Bisseck e Carlos Augusto. È andata in scena ieri nella sede di viale della Liberazione una riunione estremamente importante in casa Inter tra la dirigenza e l’allenatore Cristian Chivu, volta a programmare nel dettaglio le mosse per la prossima stagione. Tra i tanti temi caldi finiti sul tavolo dei dirigenti nerazzurri, ha tenuto banco il futuro a lungo termine di due pedine fondamentali dello scacchiere difensivo. Come spiegato approfonditamente dal quotidiano Libero, l’attenzione si è focalizzata sulle recenti manovre contrattuali che riguardano da vicino la rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, rebus Carlos Augusto e Bisseck: i rifiuti sui rinnovi allarmano la dirigenza. I dettagli

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