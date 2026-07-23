L’influencer ha condiviso sui social moment della sua giornata, come coccole e i primi bagni della figlia. La coppia, composta da un’influencer e un artista, sta passando le vacanze al mare con la loro bambina. È la prima estate trascorsa con la figlia, che si svolge in un contesto familiare. Le foto e i video pubblicati mostrano attimi di quotidianità e di svago in spiaggia.

G iulia De Lellis e Tony Effe stanno trascorrendo le vacanze al mare insieme alla figlia Priscilla, vivendo la loro prima estate da genitori. Attraverso una serie di fotografie e video condivisi sui social, l’influencer ha raccontato alcuni momenti della quotidianità familiare, tra primi bagni, nuove scoperte e giornate di relax trascorse con gli affetti più cari. Come vestirsi per un battesimo? Il doppio look di Giulia De Lellis per la piccola Priscilla X Leggi anche › Giulia De Lellis e l’amore per Tony Effe: «Non mi immagino una vita senza di lui» › Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata da genitori con Priscilla I primi bagni di Priscilla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’influencer racconta sui social i piccoli momenti quotidiani, tra coccole e primi bagni

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