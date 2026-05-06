Influencer per attaccare la Cina sui social | ecco l’ultima campagna Usa

Gli Stati Uniti hanno avviato una nuova campagna sui social media con l’obiettivo di contestare l’immagine pubblica della Cina, coinvolgendo influencer per diffondere messaggi critici. Questa iniziativa si aggiunge alle misure già adottate, come dazi e attacchi diretti, che hanno caratterizzato la politica statunitense nei confronti del paese asiatico negli ultimi tempi. La strategia sembra puntare a influenzare l’opinione pubblica attraverso contenuti condivisi online.

Non bastavano i dazi e gli attacchi frontali sferrati da Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno scoccato una terza freccia nel tentativo di affossare ulteriormente l’immagine pubblica della Cina. In che modo? A quanto pare, offrendo migliaia e migliaia di dollari a una serie di rilevanti influencer, ciascuno dei quali con centinaia di migliaia di follower su Instagram e TikTok, per produrre contenuti online con i quali dipingere Pechino come una minaccia e la sua intelligenza artificiale come un pericolo mortale. Il tutto sarebbe finanziato con fondi misteriosi e favorito da una certa Build American Ai, un’organizzazione no-profit legata a un...🔗 Leggi su It.insideover.com

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