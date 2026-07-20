L’influencer ha condiviso sui social che la massa tumorale si è ridotta grazie alla terapia avviata dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta durante la gravidanza. Nel giorno del terzo compleanno della figlia, ha pubblicato un video su TikTok mostrando un momento di trucco prima della festa, annunciando che i progressi sono positivi ma il percorso terapeutico non è ancora concluso.

N el giorno del terzo compleanno della sua primogenita Ginevra, avuta con il compagno Andrea Zelletta, Natalia Paragoni si è affidata a un video su TikTok per condividere un momento make-up prima prima della festa e per dare ai follower l’aggiornamento più atteso degli ultimi mesi: la terapia contro il linfoma di Hodgkin sta funzionando. Dopo aver ricevuto la diagnosi durante la gravidanza della seconda figlia Beatrice, l’influencer ha iniziato un ciclo di chemioterapia. « Sono molto felice! La terapia sta funzionando », ha confidato visibilmente sollevata. « Adesso farò altre chemio, poi aspetterò settembre, farò un’altra PET e capiremo il da farsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’influencer racconta sui social i progressi della cura iniziata dopo la diagnosi ricevuta in gravidanza: «La massa si è ridotta, sono molto felice ma il percorso non è finito»

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