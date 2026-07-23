L’impegno sulle orme del Maestro Maria Floria Monini racconta il Festival
Il premio “Una Finestra sui Due Mondi” ha raggiunto la sua diciassettesima edizione. La famiglia Monini ha promosso l’iniziativa durante il Festival dei Due Mondi, a casa Menotti. Tra i partecipanti figurano attori come John Malkovich, il ballerino russo Daniil Simkin e la giovane pianista Martina Meola. La manifestazione si svolge nel contesto delle attività legate al festival, senza coinvolgere eventi o figure ufficiali di altri enti.
Da John Malkovich al ballerino russo Daniil Simkin e alla giovanissima pianista Martina Meola. È la storia del premio “ Una Finestra sui Due Mondi “ giunto all’edizione numero 17, ideato e promosso dalla famiglia Monini, nell’ambito delle iniziative organizzate a casa Menotti durante il Festival dei Due Mondi. Ebbene, Maria Flora Monini svela un aneddoto: "Dalla finestra di casa Menotti possono affacciarsi solo i vincitori del premio e i controlli sono serrati per evitare che, chi frequenta la casa del Maestro, possa infrangere questo rito". Sì, perché durante il festival a casa Menotti, in piazza Duomo, vengono organizzati diversi eventi proprio nel segno della filosofia menottiana ovvero quella di promuovere i giovani artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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