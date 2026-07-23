Il premio “Una Finestra sui Due Mondi” ha raggiunto la sua diciassettesima edizione. La famiglia Monini ha promosso l’iniziativa durante il Festival dei Due Mondi, a casa Menotti. Tra i partecipanti figurano attori come John Malkovich, il ballerino russo Daniil Simkin e la giovane pianista Martina Meola. La manifestazione si svolge nel contesto delle attività legate al festival, senza coinvolgere eventi o figure ufficiali di altri enti.

Da John Malkovich al ballerino russo Daniil Simkin e alla giovanissima pianista Martina Meola. È la storia del premio “ Una Finestra sui Due Mondi “ giunto all’edizione numero 17, ideato e promosso dalla famiglia Monini, nell’ambito delle iniziative organizzate a casa Menotti durante il Festival dei Due Mondi. Ebbene, Maria Flora Monini svela un aneddoto: "Dalla finestra di casa Menotti possono affacciarsi solo i vincitori del premio e i controlli sono serrati per evitare che, chi frequenta la casa del Maestro, possa infrangere questo rito". Sì, perché durante il festival a casa Menotti, in piazza Duomo, vengono organizzati diversi eventi proprio nel segno della filosofia menottiana ovvero quella di promuovere i giovani artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’impegno sulle orme del Maestro". Maria Floria Monini racconta il Festival

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