Un’istanza di riapertura del caso sul cosiddetto “mostro di Modena” è stata depositata in procura. La richiesta si basa su nuovi spunti e circostanze non considerate in passato, che potrebbero essere approfonditi con tecniche scientifiche recenti. Tra i punti evidenziati, ci sono sassi sporchi di sangue mai analizzati prima. La documentazione è dettagliata e mira a riaprire le indagini, sperando di trovare elementi utili per proseguire l’inchiesta.

Modena, 31 maggio 2026 – L’istanza di riapertura del caso giace sul tavolo della procura di Modena. È dettagliata, ricca di spunti e circostanze all’epoca inesplorate che, con le nuove tecniche scientifiche, potrebbero forse condurre a nuove strade di indagine secondo l’avvocata che l’ha presentata. La famiglia non si arrende infatti, così come il legale Barbara Iannuccelli che, con un pool di esperte, ieri è tornata sul luogo del delitto per valutare l’acquisizione o lo studio di nuovi elementi. Parliamo dell’omicidio di Anna Maria Palermo, una delle vittime del presunto ’ Mostro di Modena ’. Era il 26 gennaio 1994 quando il corpo della giovane, poco più che ventenne, fu trovato parzialmente immerso in acqua, in posizione supina, in un canale di irrigazione attiguo alla via Formigina, al confine con Corlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostro di Modena, sulle orme del killer di Anna Maria Palermo: “Mai analizzati i sassi sporchi di sangue”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati o fotografati, nessuna documentazione nei verbali del Ris di ParmaDurante le indagini svolte sulla Volkswagen Golf, i carabinieri del Ris di Parma non hanno mai analizzato né fotografato i tappetini dell’auto.

“Mostro di Modena”, nuove analisi e ipotesi sulla possibile riapertura del casoIl prossimo giovedì 21 maggio 2026, tra le 18 e le 20, si terrà un incontro presso l’Auditorium Confcommercio di via Piave, a Modena.

Temi più discussi: Mostro di Modena, sulle orme del killer di Anna Maria Palermo: Mai analizzati i sassi sporchi di sangue; MOSTRO DI MODENA, GLI INQUIRENTI: NON POTEVAMO FARE MEGLIO; Otto femminicidi in una città di provincia: il convegno sul mostro di Modena; Festa della Repubblica.

Concorso Accademia Militare di Modena: non so da dove iniziare (manuale da 800 pagine reddit

NEWS | Daniela Comani and Paola de Pietri in Visioni necessarie curated by Chiara Dall'Olio and Daniele De Luigi until 23 August 2026 Palazzina dei Giardini ducali, Modena x.com

Mostro di Modena, sulle orme del killer di Anna Maria Palermo: Mai analizzati i sassi sporchi di sangueLe due consulenti (esperta di orme e medico legale) insieme all’avvocato Iannuccelli hanno ispezionato il canale attiguo a via Formigina. Non si arrendono sulla riapertura indagini: Mai analizzati sa ... ilrestodelcarlino.it

Otto femminicidi in una città di provincia: il convegno sul mostro di ModenaA distanza di decenni dai principali fatti di cronaca che hanno segnato Modena e il suo territorio, il dibattito sulle modalità investigative dell’epoca e sull’evoluzione delle tecniche di indagine to ... sassuolo2000.it