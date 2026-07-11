Nel sito archeologico di Cafarnao, i visitatori possono osservare le rovine della casa del Signore, un luogo associato alle attività di Gesù in Galilea. Qui, secondo i Vangeli, Gesù ha chiamato i discepoli, predicato e guarito malati durante circa tre anni di permanenza. Le strutture antiche testimoniano le scene descritte nei testi sacri, che rappresentano momenti fondamentali della sua attività pubblica.

Nel sito archeologico ogni pellegrino può immaginare le scene narrate dai Vangeli e qui ambientate. In Galilea Cristo visse per circa tre anni, qui ha chiamato i suoi discepoli, ha predicato, ha guarito i malati, ha compiuto quei segni potenti che ne rivelano l’identità profonda di Messia e di Figlio di Dio . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sulle orme di Gesù, Cafarnao: la casa del Signore

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Vangelo di Oggi - Venerdi 16 Gennaio 2026 con commento da Papa Francesco

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