Un cigno bianco è stato avvistato recentemente nelle acque del canale che collega la Fossa dell’Abate al mare, tra Viareggio e Lido di Camaiore. Turisti, automobilisti e passanti hanno notato l’esemplare che si muove con eleganza lungo il corso d’acqua. La presenza dell’animale è visibile da alcuni giorni e si trova nel tratto che delimita i due comuni.

Da qualche giorno fa bella mostra di sé, muovendosi con eleganza nelle acque del canale che conduce al mare. E’ uno splendido esemplare di cigno bianco, avvistato da turisti, automobilisti e curiosi lungo la Fossa dell’Abate, il corso che segna il confine fisico e ideale fra Viareggio e Lido di Camaiore, sino a sfociare in mare. Non si sa come sia arrivato fino a qua. Qualcuno ha provato anche a lanciargli un po’ di cibo, ma l’ha rifiutato. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Lido di Camaiore, un cigno bianco nella Fossa dell'Abate

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