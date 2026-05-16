lido di camaiore piange andrea bizzarri storico balneare

Lido di Camaiore piange la scomparsa di Andrea Bizzarri, noto balneare del luogo. La notizia è stata resa nota il 16 maggio 2026. Bizzarri era riconosciuto come uno dei balneari più rappresentativi della zona, con una lunga esperienza nel settore. La sua attività si trovava sulla battigia del lido, dove aveva gestito uno stabilimento balneare da diversi decenni. La comunità locale si è riunita per ricordarlo e onorare il suo ruolo nel territorio.

Lido di Camaiore (Lucca), 16 maggio 2026 – Se n’è andato uno dei balneari storici di Lido di Camaiore. Andrea Bizzarri aveva 84 anni e per una vita è stato il titolare della concessione del bagno La Vela, nel tratto di costa lidese più vicino al confine con Marina di Pietrasanta, nella zona di Bussoladomani. "E’ venuto a mancare il nostro caro Babbo Andrea – hanno scritto sui social i figli Alessandro e Silvia – La mamma lo ha voluto con sé nei giorni vicini al suo compleanno”. Tanti, tantissimi i commenti di clienti vecchi e nuovi, amici e persone che hanno conosciuto Bizzarri. Andrea Bizzarri è esposto sabato e domenica fino alle 18 a “La Piramide” a Lido di Camaiore mentre il funerale sarà celebrato lunedì 18 alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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