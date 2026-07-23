In Puglia, i costi per i lidi variano da circa 15 a mille euro al giorno. È possibile trovare opzioni più economiche, con tariffe più basse, per trascorrere il tempo in spiaggia senza spendere troppo. La differenza di prezzo dipende dalla località e dai servizi offerti. I visitatori possono scegliere tra diverse soluzioni per ridurre le spese e comunque godersi il mare.

Caro vacanze (e caro lidi), non ti temo. Potrebbe essere questo il motto per chi sceglie la Puglia, dove godersi il mare facendo quadrare i conti - cercando bene - è possibile. Ogni anno milioni di persone, tra residenti e turisti, optano per gli stabilimenti balneari della regione, attratti da acque cristalline, spiagge da cartolina e scogliere suggestive. Tuttavia i prezzi per un ombrellone e due lettini registrano forti oscillazioni, passando dai 20 fino ai 150 euro a giornata, a seconda della struttura, dei servizi correlati, dei giorni e anche delle file selezionate. E in strutture luxury, come il rinomato lido Cinquevele di Pescoluse, si può arrivare a spendere anche mille euro per una giornata in gazebo con servizi personalizzati, all’altezza del miglior resort. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Lidi, in Puglia si spendono anche mille euro al giorno. Ma ne possono bastare anche 15: ecco dove risparmiare e godersi il mare

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