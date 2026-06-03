Maltempo allerta in 15 regioni | temporali e grandine anche al Sud Scuole chiuse | ecco dove

Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico si sta spostando verso il Mediterraneo, causando maltempo in 15 regioni italiane. Sono segnalati temporali e grandinate, anche nel Sud. In alcune zone sono state disposte la chiusura delle scuole. Le autorità hanno emesso allerte meteo per le aree interessate, con previsioni di precipitazioni intense e raffiche di vento. La situazione rimane monitorata dalle istituzioni competenti.

Allerta per il maltempo in gran parte del Paese. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si è estesa verso il Mediterraneo portando condizioni di forte instabilità. Dopo la giornata di martedì già segnata da rovesci e temporali al Nord, il peggioramento è proseguito nella notte e si estende anche al Centro-Sud nel corso di mercoledì 3 giugno. Le allerte della Protezione Civile nazionale Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. Sul fronte delle allerte: arancione sulla Liguria di Levante; gialla su alcuni settori di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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