C' è un posto in Brianza dove si possono adottare le api anche a distanza

Da monzatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle ultime settimane, nel centro di Monza, alcune api sono state viste sostare in angoli suggestivi della città, attirando l’attenzione dei passanti. In un luogo della Brianza, è possibile adottare api anche a distanza, attraverso un programma dedicato. Le api, considerate fondamentali per l’ambiente, sono state al centro di alcune notizie locali per la loro presenza in aree pubbliche e per la possibilità di sostenerle tramite adozione.

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Sono preziose e importanti per il nostro pianeta e per la nostra vita. E proprio qui a Monza, nelle ultime settimane, sono anche diventate protagoniste della prima pagina dei giornali per avere “occupato” angoli suggestivi del centro. Creando non poco scompiglio e anche tanta paura tra i passanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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