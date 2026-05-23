C' è un posto in Brianza dove si possono adottare le api anche a distanza

Nelle ultime settimane, nel centro di Monza, alcune api sono state viste sostare in angoli suggestivi della città, attirando l’attenzione dei passanti. In un luogo della Brianza, è possibile adottare api anche a distanza, attraverso un programma dedicato. Le api, considerate fondamentali per l’ambiente, sono state al centro di alcune notizie locali per la loro presenza in aree pubbliche e per la possibilità di sostenerle tramite adozione.

Sono preziose e importanti per il nostro pianeta e per la nostra vita. E proprio qui a Monza, nelle ultime settimane, sono anche diventate protagoniste della prima pagina dei giornali per avere “occupato” angoli suggestivi del centro. Creando non poco scompiglio e anche tanta paura tra i passanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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