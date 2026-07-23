Il segretario generale della FIFA ha presentato una candidatura presso l’ONU. La proposta è stata annunciata pubblicamente e ha suscitato reazioni di forte dissenso. La notizia ha provocato una reazione fisica di repulsione in alcuni lettori, che la hanno trovata grottesca e rappresentativa di un’epoca distorta. La candidatura è stata comunicata attraverso i canali ufficiali e ha ricevuto commenti critici da parte di vari osservatori.

di Anna di Milano Confesso che quando ho letto ieri questa notizia sulla homepage del FQ, ho provato una repulsa fisica totale. Non perché sia solo grottesca, ma perché fotografa negativamente in modo aderente la percezione della realtà, del tempo che stiamo vivendo. L’idea che Trump possa sponsorizzare Gianni Infantino per un ruolo di vertice all’Onu non è una semplice provocazione: è il segnale di un potere che non riconosce più limiti e che considera le istituzioni internazionali come spazi da occupare, piegare, usare. Come se il mondo intero fosse proprietà privata dei più forti. Da questo punto di vista, Infantino è persino il nome “perfetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’idea di Infantino all’Onu mi fa male fisicamente: il candidato ideale per un mondo capovolto

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Gianni Infantino is ruining the World Cup – one terrible idea at a time

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