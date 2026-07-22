Trump vuole Gianni Infantino come prossimo segretario generale Onu | Un’idea geniale

Donald Trump avrebbe suggerito Gianni Infantino, presidente della Fifa, come possibile candidato a segretario generale dell’Onu. Fonti vicine all’ex presidente degli Stati Uniti hanno riferito questa proposta al New York Post. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi successivi di questa idea. La notizia si basa su fonti anonime e non è stata confermata ufficialmente.

Donald Trump vuole un uomo di sua fiducia come prossimo segretario generale dell’Onu: il presidente della Fifa Gianni Infantino. Lo hanno detto fonti vicine al presidente Usa al New York Post. Dopo il successo dei Mondiali di calcio giocati in Usa, Canada e Messico, Trump si sarebbe convinto che Infantino «è rispettato da tutti nel mondo, e ha un talento particolare nel radunare le persone». Il profilo perfetto per passare definitivamente dallo sport alla politica internazionale, come prossimo segretario generale dell’Onu. Il mandato di quello attuale, il portoghese Antonio Guterres, scade a dicembre. L’idea di Trump e i dubbi. Resta tutto da verificare, come riporta lo stesso giornale Usa, se Infantino abbia interesse per il nuovo incarico e se – tra una partita e una cerimonia Fifa – lui e Trump ne abbiano mai parlato. 🔗 Leggi su Open.online

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