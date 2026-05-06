Mi fa male il mondo | Neri Marcorè al Teatro Celebrazioni

Al Teatro Celebrazioni di Bologna, Neri Marcorè ha portato in scena lo spettacolo “Mi fa male il mondo”, un omaggio al rapporto tra Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Lo spettacolo rappresenta il ritorno dell’attore e cantante in questa sede. La rappresentazione si concentra sul sodalizio artistico tra i due musicisti, rivisitando alcune delle loro canzoni più note.

È un omaggio al sodalizio tra Giorgio Gaber e Sandro Luporini lo spettacolo Gaber “Mi fa male il mondo”, che vede protagonista Neri Marcorè nel suo atteso ritorno al Teatro Celebrazioni di Bologna. Dopo aver celebrato, due anni fa, De André con La Buona Novella, l’artista si confronta nuovamente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Neri Marcorè, il teatro canzone nel segno di Giorgio Gaber e Sandro Luporini Notizie correlate “Gaber – mi fa male il mondo”: al Teatro Chiesa torna il Teatro-Canzone con Neri MarcorèCon “Gaber – mi fa male il mondo” torna il “teatro Canzone” con Neri Marcorè sulla scena del teatro Ivo Chiesa da martedì 28 aprile a sabato 2 maggio. Leggi anche: ’Gaber - Mi fa male il mondo’, immersione profonda con Marcorè Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mercoledì 6 maggio con Neri Marcorè in Gaber – Mi fa male il mondo Volge al termine la stagione del Teatro Rossini di Civitanova Marche; Gaber – mi fa male il mondo: al Teatro Chiesa torna il Teatro-Canzone con Neri Marcorè; Neri Marcorè al Teatro Celebrazioni con Gaber – Mi fa male il mondo; Neri Marcorè in Gaber: mi fa male il mondo. Gaber – Mi fa male il mondo: Neri Mercorè protagonista a teatroGaber - Mi fa male il mondo è lo spettacolo scritto e diretto da Giorgio Gallione, con protagonista Neri Marcorè, dedicato a Giorgio Gaber. hotcorn.com Neri Marcorè in Gaber: mi fa male il mondoDal 12 al 17 maggio 2026 (da martedì a venerdì 19.30; sabato 20.30; domenica 16.30) va in scena al Teatro Carcano di Milano (corso di Porta Romana 63) lo spettacolo Gaber: mi fa male il mondo, con Ner ... mentelocale.it Neri Marcorè protagonista di uno spot che fa riflettere: la nuova campagna della Lega del Filo d'Oro https://vivere.me/gKf8 - facebook.com facebook Durante l'evento “Insieme” Neri Marcorè, attore e regista, ci ha ricordato cosa significhi davvero fare rete: accettare i propri limiti, trasformarli in una risorsa e scegliere di non voltare lo sguardo. #WeAreMediolanum #MediolanumOriginal x.com