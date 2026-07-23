L' idea della Fiorentina | un nuovo stadio al Viola Park per l’Under 23

Il club ha in programma di ampliare il Viola Park, creando un impianto più grande che possa ospitare le gare della squadra Under 23. Attualmente si tratta di un progetto, ma l’intenzione è di realizzarlo.

Un Viola Park extralarge, con uno stadio in più capace di ospitare le partite dell’Under 23 della Fiorentina. Al momento è un’idea, ma il club ha tutta l’intenzione di portarla avanti. Il nuovo impianto, al quale aggiungere anche un padiglione per ospitare i giocatori durante la settimana, sorgerebbe nei terreni (già di proprietà della Fiorentina) che attualmente ospitano il cosiddetto Viola Parking, il parcheggio provvisorio adiacente allo scambiatore della tramvia nato proprio per dare un servizio ai tifosi in attesa che gli stalli della linea Bagno a Ripoli-Libertà siano disponibili. L’area in questione è di circa 5 ettari, che si aggiungerebbero agli oltre 30 del centro sportivo che già adesso è il più grande d’Italia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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