Licenziati da risarcire Salis ricorre in appello

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del tribunale di Milano a risarcire una somma di oltre 50.000 euro. La decisione riguarda un procedimento legale relativo a un licenziamento. La stessa ha annunciato di aver presentato ricorso in appello contro questa sentenza. La condanna è stata pubblicata alcuni giorni fa, ma è stata diffusa solo ieri.

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La notizia è di qualche giorno fa, ma è stata rilanciata soltanto ieri: l’europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del tribunale di Milano a risarcire con oltre. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Il Caso Salis La Sentenza del Tribunale di Milano

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