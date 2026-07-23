L’europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del tribunale di Milano a risarcire una somma di oltre 50.000 euro. La decisione riguarda un procedimento legale relativo a un licenziamento. La stessa ha annunciato di aver presentato ricorso in appello contro questa sentenza. La condanna è stata pubblicata alcuni giorni fa, ma è stata diffusa solo ieri.

La notizia è di qualche giorno fa, ma è stata rilanciata soltanto ieri: l’europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del tribunale di Milano a risarcire con oltre. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Licenziati da risarcire, Salis ricorre in appello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Caso Salis La Sentenza del Tribunale di Milano

Notizie e thread social correlati

Batosta per Ilaria Salis. Condannata in contumacia per i collaboratori licenziati, dovrà risarcire oltre 300mila euroIlaria Salis è stata condannata in contumacia a risarcire oltre 300mila euro per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa.

Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300milaIl tribunale ha condannato un eurodeputato a pagare un risarcimento di oltre 300.

Temi più discussi: Condannata Ilaria Salis: licenziò due collaboratori, gli deve 300mila euro. Lei: l’appello chiarirà; Ilaria Salis condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori: dovrà risarcirli per oltre 300mila euro; Ilaria Salis condannata a Milano per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa: maxi risarcimento da 300mila euro; Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori.

La #Salis condannata a risarcire due collaboratori licenziati: il suo caso è l'emblema della sinistra ipocrita e incoerente. Altro che paladina dei diritti, dovrebbe solo nascondersi... x.com

Ilaria Salis attaccata da Alessandro Sallusti dopo il licenziamento senza giusta causaIlaria Salis finisce nel mirino di Alessandro Sallusti dopo la sentenza del tribunale di Milano sul licenziamento senza giusta causa di due collaboratori. Il ... bigodino.it

Ilaria Salis licenzia due collaboratori, condannata a risarcire 300mila euroI due avevano lavorato alla campagna per l'europarlamento, mentre l'insegnante di Monza era in carcere in Ungheria. Sarebbero stati licenziati senza giusta causa. La sentenza anticipata dall'Adnkronos ... rainews.it