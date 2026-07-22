Ilaria Salis è stata condannata in contumacia a risarcire oltre 300mila euro per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. La sentenza riguarda il licenziamento di due dipendenti avvenuto senza motivazioni valide. La condanna si riferisce alla vicenda legata alla sua gestione professionale, con la decisione del tribunale che ha riconosciuto la mancanza di legittimità nei licenziamenti. La condanna è definitiva e comporta il pagamento di un risarcimento.

E' stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori "senza giusta causa". Non stiamo parlando di un imprenditore senza scrupoli ma della paladina di Avs, Ilaria Salis. E, ironia della sorte, a far tornare nei guai l'eurodeputata è stato ancora una volta un "problema di casa". Proprio l’assenza di una residenza costa, infatti, all’europarlamentare, contumace per l'intero procedimento, una condanna a oltre 300mila euro. E' quanto stabilito dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione Lavoro con una sentenza - in possesso dell’Adnkronos - che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo ufficiale di residenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Batosta per Ilaria Salis. Condannata in contumacia per i collaboratori licenziati, dovrà risarcire oltre 300mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reggio Emilia, bimbo nato tetraplegico, l’Ausl condannata a risarcire la famiglia con oltre 3 milioni di euroIl Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l’Ausl a pagare più di 3 milioni di euro a una famiglia dopo che un bambino nato tetraplegico.

Ferrara, lavorò per 36 anni al Petrolchimico e morì di tumore: «Colpa dell'amianto». Condannata l'Inail, dovrà risarcire la vedovaUn uomo che aveva trascorso 36 anni come operaio in uno stabilimento petrolchimico di Ferrara è morto di tumore nel 2019.

Ilaria Salis, il mistero delle date: l'alert tedesco un mese fa (ma non sono scattati i controlli)La polemica esplode poco dopo le 8 di ieri mattina, quando Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, arrestata a Budapest nel 2023 con l'accusa di aver aggredito tre militanti neonazisti e poi eletta a ... ilmessaggero.it

Ilaria Salis, la polizia nella sua stanza d'albergo a Roma. Controllo non collegato al corteo. La segnalazione dalla GermaniaIlaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel a Roma, a ridosso dell'inizio del corteo No Kings e ... ilmessaggero.it