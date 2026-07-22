Il Tribunale di Milano ha condannato una ex collaboratrice di un europarlamentare a risarcire oltre 300mila euro a due ex collaboratori. I licenziamenti sono stati pronunciati senza una giusta causa e riguardano contratti con scadenza prevista nel 2029. La decisione si basa sulle richieste degli ex dipendenti, che avevano contestato l’interruzione dei rapporti di lavoro. La sentenza ha quindi imposto il pagamento di un risarcimento ai due soggetti coinvolti.

Ilaria Salis condannare a risarcire due suoi collaboratori licenziati senza giusta causa. Il Tribunale di Milano avrebbe accolto le richieste di due ex collaboratori dell’europarlamentare di Avs, che ha interrotto due contratti con scadenza 2029, cioè alla fine del mandato parlamentare. Ilaria Salis li dovrebbe risarcire per oltre 300mila euro. Ilaria Salis e il licenziamento senza giusta causa I contratti e il licenziamento dei collaboratori Il risarcimento per oltre 300mila euro Chi è Ilaria Salis Ilaria Salis e il licenziamento senza giusta causa Adnkronos ha riportato la notizia dicendo di essere in possesso della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis licenzia senza giusta causa due collaboratori, condannata a risarcirli per oltre 300mila euro

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Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

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