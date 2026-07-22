Un tribunale ha condannato un eurodeputato a pagare più di 300.000 euro di risarcimento ai suoi ex collaboratori, sostenendo che i licenziamenti non erano giustificati. La decisione si basa sulla mancanza di prova della presenza di una causa valida per la cessazione dei rapporti di lavoro. La sentenza riguarda due collaboratori licenziati senza che fosse dimostrato un motivo legittimo. L’eurodeputato dovrà quindi versare l’importo stabilito dal giudice.

L'europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori «senza giusta causa». Dovrà risarcire oltre 300mila euro. Lo ha stabilito il giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione Lavoro con una sentenza che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all'indirizzo ufficiale di residenza. Proprio l'assenza di una residenza costa all'europarlamentare, una condanna in contumacia, per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Ilaria Salis condannata a risarcire oltre 300mila euro ai suoi ex collaboratori. L'eurodeputata non avrebbe provato la giusta causa dei licenziamenti

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Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300mila euro

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