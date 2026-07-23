Libri da leggere e sapori nostrani Rassegna con Genisi e Pavone

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera e domani, alle 21.30, sulla spiaggia dell’Altamarea Beach Village di Cattolica si svolge la terza edizione di ‘Altamarea Book Beach’. La rassegna letteraria si tiene sulla battigia, trasformando il litorale in un salotto all’aperto. Sono previsti incontri con gli autori Genisi e Pavone, e vengono presentati libri da leggere e sapori locali, con l’odore della salsedine che si mescola ai profumi delle pagine stampate.

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Quando l’odore della salsedine incontra il profumo delle pagine stampate. Stasera e domani (dalle 21.30) la spiaggia dell’ Altamarea Beach Village di Cattolica ospita la terza edizione di ‘Altamarea Book Beach’, la mini rassegna letteraria che trasforma la battigia in un salotto culturale a cielo aperto. L’iniziativa nasce dalla direzione artistica della giornalista e scrittrice Isa Grassano, insieme all’autrice e anima dello stabilimento balneare Daniela Bartoli ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Cattolica e il sostegno di Giraldi Editore. Saranno due serate a ingresso libero, guidate dalla stessa Grassano (che presenterà anche il suo nuovo romanzo ‘A volte è complicato’), pensate per un dialogo corale e informale tra autori e pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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