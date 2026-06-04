Teatro musica e kermesse che puntano sui sapori nostrani | cosa fare nel weekend a Messina

Nel weekend a Messina si tengono eventi di teatro, musica e gastronomia. Al teatro Vittorio Emanuele va in scena “Chisciotte”, uno spettacolo che combina racconto e musica. La kermesse dedicata ai sapori locali si svolge in diverse location della città. Sono previsti anche altri spettacoli e iniziative che coinvolgono la cultura e le tradizioni del territorio. La proposta include appuntamenti per tutti i gusti, con attenzione alle eccellenze culinarie e alle espressioni artistiche locali.

Stufi del solito fine settimana? Arriva la guida con gli eventi clou del fine settimana. Non mancherà il teatro con Chisciotte al teatro Vittorio Emanuele tra racconto e musica. Grandi emozioni al Palacultura con la stagione dell'Accademia Filarmonica che porterà sul palco il Trio Harmonia. Per i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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