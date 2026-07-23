Libia | aperta la zona industriale di Al-Maqrun con 13 contratti per 1.000 ettari

Da napolipiu.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La zona industriale di Al-Maqrun in Libia è stata ufficialmente aperta, con 13 contratti firmati per un’area di 1.000 ettari. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il vice comandante generale delle forze armate libiche.

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ROMA (ITALPRESS) – Il generale Saddam Haftar, vice comandante generale delle forze armate libiche, ha partecipato all’inaugurazione della nuova zona industriale di Al-Maqrun. Questo importante evento ha avuto luogo a circa 50 km a sud di Bengasi, alla presenza del primo ministro Osama Hamad e del capo dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo, Jibril al-Badri. Un Progetto di Sviluppo Industriale Strategico. Come riportato dal Comando Generale delle Forze Armate libiche attraverso un comunicato su Facebook, durante l’inaugurazione sono stati firmati contratti tra l’Agenzia e ben 13 società cinesi. L’accordo prevede lo sviluppo del progetto su un’area di 1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

libia aperta la zona industriale di al maqrun con 13 contratti per 1000 ettari
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