Sono iniziati i lavori per il maxi piano di riqualificazione nella zona industriale. I cantieri sono stati avviati nelle ultime settimane e riguardano interventi di miglioramento delle infrastrutture e di sviluppo urbanistico. L'intervento coinvolge diverse aree della zona e prevede un investimento di diverse milioni di euro. La fase di realizzazione si estende nel tempo e comprende vari interventi di sistemazione e riqualificazione delle aree industriali. La comunicazione ufficiale è stata data attraverso una conferenza stampa tenuta nella sala giunta di un municipio locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mercoledì 27 maggio alle ore 10,45 nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Enrico Trantino e il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Programmazione Dario Cartabellotta, presenteranno il piano operativo della riqualificazione delle infrastrutture viarie e ambientali della Zona Industriale e il cronoprogramma dell’avvio dei lavori nei sette lotti in cui sono stati suddivisi gli interventi. Per migliorare l’assetto del reticolo viario, infrastrutturale e ambientale nel maggiore distretto produttivo dell’isola, l’Amministrazione Comunale di Catania a dicembre 2024 ha avuto assegnato un finanziamento di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Zona Industriale, al via i cantieri del maxi piano operativo per la riqualificazione

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