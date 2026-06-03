Bitcoin si trova tra i 71.000 e i 73.000 dollari, una zona cruciale per il trend. Se il prezzo non riesce a mantenere i 71.000 dollari, potrebbe verificarsi una flessione. Per confermare un rialzo, il mercato deve superare i 73.000 dollari. Al momento, si osservano oscillazioni in questa fascia, che determinano la direzione futura. La tenuta o la rottura di questi livelli influenzerà le prossime mosse del prezzo.

Cosa accadrà se Bitcoin non riuscirà a difendere i 71.000 dollari?. Quale livello di prezzo deve superare il mercato per confermare il rally?. Dove si trova la zona di accumulazione ideale in caso di crollo?. Come influenzerà il gap del CME il percorso verso gli 80.000 dollari?.? In Breve Obiettivo bull a 76.600 dollari per confermare la forza del mercato. Gap CME intorno ai 79.000 dollari e resistenze sopra gli 80.000 dollari. Zona accumulazione strategica tra 61.000 e 65.000 dollari. Supporto basato sulla media mobile a 200 giorni per investitori istituzionali. Bitcoin si trova in una zona decisiva tra i 71.000 e i 73.000 dollari: l’analisi di CryptoMichNL evidenzia i livelli chiave per il prossimo movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: la zona tra 71.000 e 73.000$ decide il futuro del trend

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BITCOIN A 80.000 Se decide este día | Analisis BTC

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