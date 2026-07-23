Durante il parto, la figlia dell’ex sciatrice è deceduta. Dopo la nascita, le ostetriche, l’anestesista e la ginecologa hanno portato via la neomamma per tentare di rianimarla, lasciando i genitori soli nella sala parto per circa mezz’ora senza ricevere spiegazioni. La madre ha denunciato che non sono state pronunciate parole di scuse o chiarimenti riguardo alla morte della bambina.

«Non appena mia figlia è venuta alla luce, le due ostetriche, l’anestesista e la ginecologa l’hanno presa e portata via per tentare di rianimarla, lasciandoci soli nella sala parto senza alcuna spiegazione per almeno mezz’ora. Poi sono venute a comunicarci che Viola, così avevamo deciso di chiamarla, non c’era più e sono sparite di nuovo senza darci una spiegazione e un po’ di conforto». L’ex sciatrice di fondo Marina Piller, 41 anni, arrivata 13esima nella gara alle Olimpiadi di Sochi, in Russia, nel 2014, ripercorre i momenti della morte di sua figlia durante il parto all’ospedale di Tolmezzo: era il 10 luglio 2019. Nell’aprile... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - L'ex sciatrice Marina Piller: «Mia figlia Viola morta durante il parto per un errore medico. Mai una parola di scuse o una spiegazione»

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