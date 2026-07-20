Un'auto ha investito una neonata, provocandone la morte pochi minuti dopo il parto. La madre, ex sciatrice, ha ricevuto un risarcimento di 800mila euro. La donna ha dichiarato che non ha ancora deciso come utilizzare la cifra, ma desidera che venga impiegata per aiutare chi si trova in difficoltà. Ha aggiunto che spera che questa decisione possa dare un senso alla perdita e prevenire tragedie simili in futuro.

“Non abbiamo ancora deciso a chi destinare quei soldi, ma vogliamo che servano ad aiutare chi ne ha bisogno. Solo così la morte di Viola potrà avere un senso e forse impedirà che una tragedia simile accada ad altre famiglie “. A parlare al Corriere della Sera è Marina Piller, ex fondista della Nazionale italiana, che sette anni dopo la morte della figlia durante il parto torna a raccontare il dramma vissuto insieme al marito. La vicenda risale alla notte del 10 luglio 2019, quando la piccola Viola morì durante il parto all’ospedale di Tolmezzo, in provincia di Udine. Nei giorni scorsi il Tribunale civile ha condannato l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale a risarcire la famiglia con oltre 800 mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bastavano pochi minuti e oggi Viola sarebbe con noi”: il dolore di Marina Piller, l’ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata

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