Un tribunale ha condannato a risarcire l’ex sciatrice per la morte della figlia, affermando che avrebbe potuto salvarsi. La famiglia non ha ancora deciso come usare il denaro, ma intende destinare i fondi a chi ne ha bisogno. La decisione arriva dopo il processo legale, senza ulteriori dettagli sui risarcimenti o sulle motivazioni. La morte della giovane è stata oggetto di causa legale, con la famiglia che cerca di trovare un senso nella perdita.

“Non abbiamo ancora deciso a chi destinare quei soldi, ma vogliamo che possano aiutare chi ne ha bisogno. Solo così la morte di Viola potrà avere un senso e forse potrà evitare che una tragedia simile colpisca altre famiglie”. A raccontarlo al Corriere della Sera è Marina Piller, ex fondista della Nazionale italiana, che a sette anni dalla morte della figlia torna a parlare del dolore vissuto insieme al marito. La piccola Viola morì nella notte del 10 luglio 2019 durante il parto all’ospedale di Tolmezzo, in provincia di Udine. Nei giorni scorsi il Tribunale civile ha condannato l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale a risarcire la famiglia con una somma superiore agli 800mila euro. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - L’ex sciatrice Marina Piller risarcita per la morte della figlia Viola. “Avrebbe potuto salvarsi”

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