Lewandowski esordio amaro in Usa | ko con l' Inter Miami senza Messi
Luis Suarez ha segnato un gol decisivo che ha portato alla sconfitta l’esordio di Robert Lewandowski nella Major League Soccer con l’Inter Miami. La squadra ha perso senza la presenza di Messi, nel match contro l’Inter Miami. Lewandowski ha affrontato la sua prima partita con la nuova maglia, ma la squadra non è riuscita a ottenere il risultato positivo. La partita si è conclusa con una vittoria per l’avversario, grazie al gol di Suarez.
Luis Suarez ha rovinato l'esordio nella Major League Soccer di Robert Lewandowski. Parte infatti con una sconfitta l'avventura dell'attaccante polacco con i Chicago Fire battuti 3-2 dall'Inter Miami che, senza Leo Messi rimasto in Argentina a smaltire la delusione per la sconfitta nella finale dei mondiali, ha potuto contare sulla doppietta dell'uruguaiano e la rete di Preston Plambeck decisiva nel finale. Lewandowski, 37 anni, ha debuttato in MLS dopo il trasferimento dal Barcellona e il titolo vinto in Liga. "Dopo appena due giorni con la mia nuova squadra, non mi aspettavo che tutto funzionasse alla perfezione alla prima partita -, le parole del giocatore polacco, titolare con Chicago e rimasto in campo per 63 minuti -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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