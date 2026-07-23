Lewandowski esordio amaro in Usa | ko con l' Inter Miami senza Messi

Notizia in breve

Luis Suarez ha segnato un gol decisivo che ha portato alla sconfitta l’esordio di Robert Lewandowski nella Major League Soccer con l’Inter Miami. La squadra ha perso senza la presenza di Messi, nel match contro l’Inter Miami. Lewandowski ha affrontato la sua prima partita con la nuova maglia, ma la squadra non è riuscita a ottenere il risultato positivo. La partita si è conclusa con una vittoria per l’avversario, grazie al gol di Suarez.