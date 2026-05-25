Lionel Messi ha abbandonato il campo durante una partita di MLS contro il Philadelphia Union a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante dell’Inter Miami è stato sostituito, e le prime diagnosi indicano uno stiramento senza lesioni muscolari. La notizia genera preoccupazione in Argentina, poiché si tratta di un problema che potrebbe influire sulla preparazione ai prossimi Mondiali.

Preoccupazione in casa Argentina per le condizioni di Lionel Messi. Il fuoriclasse dell’Inter Miami ha lasciato il campo durante la sfida di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, ma si tratterebbe soltanto di uno stiramento senza lesioni muscolari. Apprensione in casa Argentina nazionale di calcio a poche settimane dall’inizio dei Mondiali 2026. Lionel Messi ha infatti accusato un problema fisico durante la sfida di Major League Soccer tra Inter Miami e Philadelphia Union. Il campione argentino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 73’, dirigendosi direttamente negli spogliatoi mentre si teneva la parte posteriore della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Argentina in ansia per Messi: problema muscolare con l’Inter Miami a poche settimane dai Mondiali

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